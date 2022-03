Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 36 milhões na infraestrutura

EM TEFÉ: Governo do Estado também entregou nova unidade prisional do município, nesta quinta-feira

O governador Wilson Lima anunciou investimentos de R$ 36 milhões em infraestrutura para Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Ele visitou o município nesta quinta-feira (10/03) para inaugurar novas obras, entre as quais a Unidade Prisional de Tefé. A pavimentação da Estrada da Emade é um dos projetos do novo pacote de intervenções. A via receberá serviços em seus 21,60 quilômetros.

Ao todo, os investimentos na infraestrutura de Tefé alcançam R$ 68,3 milhões, entre obras entregues, anunciadas e em execução. A obra da Unidade Prisional de Tefé (UPT), inaugurada pelo governador, recebeu recursos de R$ 11,2 milhões, fruto de parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O local tem capacidade para 125 apenados.

O governador assinou a ordem de serviço para a estrada da Emade e disse que atenderá à demanda da população que vive no bairro Abial, um dos maiores de Tefé, que abriga, atualmente, cerca de 10 mil pessoas.

“Estou dando ordem de serviço para iniciar os trabalhos de pavimentação da estrada da Emade; todo o equipamento já está chegando aqui no município de Tefé. E o prefeito me falou sobre o Abial, e aqui eu quero assumir um compromisso com o povo de Tefé: nós vamos pavimentar o Abial”, disse Wilson Lima, ao anunciar que o Estado também vai instalar iluminação de LED na sede do município.

Wilson Lima esteve em Tefé acompanhado do deputado federal Átila Lins e dos parlamentares estaduais Felipe Souza, Saullo Vianna, Abdala Fraxe, Carlinhos Bessa, Joana Darc e Terezinha Ruiz, além do vereador de Manaus, Allan Campelo. O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, e vereadores do município acompanharam as ações do Governo do Amazonas.

Investimentos – A pavimentação da Estrada da Emade conta com investimento total de R$ 24,2 milhões. Outra obra anunciada foi a recuperação e ampliação da Estrada das Missões, onde serão aplicados R$ 10 milhões. A via tem 6,9 quilômetros e a previsão de início das obras é maio de 2022.

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) irá executar a pavimentação do ramal de acesso à cadeia estadual. Com início das obras previsto para abril deste ano, o projeto encontra-se em processo de licitação e contemplará uma área de 641 metros de extensão, com investimento de R$ 1,7 milhão.

A Seinfra pavimentou, ainda, 1,7 quilômetro do ramal do Pavão, localizado na Estrada da Emade. Já foram investidos R$ 3,4 milhões no ramal, que possui 1,77 quilômetro e é importante para o escoamento da produção rural.

Unidade prisional – A nova UPT foi construída com a finalidade de reduzir a superlotação do sistema penitenciário de Tefé. A obra, que foi contratada em 2008 e paralisada por várias gestões, teve sua conclusão coordenada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e pela Seinfra.

A estrutura tem, no total, 1.879,93 metros quadrados e capacidade para 125 apenados do regime fechado. A unidade também vai receber reeducandos dos regimes semiaberto e aberto, que integram projetos de ressocialização.

A UPT está dividida em blocos separados em galerias de celas em concreto, para abrigar os internos. Além dos alojamentos, o presídio possui salas de aulas para realização de cursos, espaço para oficinas e pátio para banho de sol, entre outros ambientes.

Obras concluídas – Outras duas obras executadas pelo Governo do Estado já foram entregues em Tefé, totalizando investimento de R$ 19 milhões. Uma delas foi o sistema viário da sede do município, que recebeu serviços em 14,59 quilômetros, da ordem de R$ 12 milhões.

Também foi construído o prédio anexo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos.

FOTOS: Bruno Zanardo | Tácio Melo/Secom