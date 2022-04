Vídeos mostram passageiros feridos tentando sair de metrô em Nova York após tiroteio

Imagens publicadas nas redes sociais registraram momentos de terror logo após ataque no Brooklyn

Um vídeo publicado no Twitter mostra pessoas desesperadas saindo de um trem em uma estação de metrô próxima ao Brooklyn, em Nova York, onde um tiroteio ocorreu nesta terça-feira (12).

Durante o grande fluxo de pessoas, é possível ver uma fumança branca saindo do vagão, entretanto, a polícia de Nova York negou que explosivos tenham sido usados no ataque.

A publicação ainda mostra passageiros feridos com dificuldade para deixar o local do ataque, logo depois caem no chão da estação, que ficou ensanguentado.

A video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/UPek6Db0fu — Middle East Times 🇮🇷🇵🇸🇸🇾🇾🇪 (@middleeasttime) April 12, 2022

Em outro vído postado no Twitter, é possível ver com mais detalhes as vítimas do ataque deitadas na estação, enquanto outros passageiros tentam ajudá-las.

Sunset Park Brooklyn subway shooting pic.twitter.com/60jWs4Rm4D — Upper East Side (@UESpeeps) April 12, 2022