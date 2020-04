VICE-GOVERNADOR CARLOS ALMEIDA, PERDE O CONTROLE DO PARTIDO PRTB NO AMAZONAS

O Portal do Holanda abriu suas paginas eletrônicas nesta manha de quinta-feira, destacando uma cartada de mestre no cenário politico estadual. Segundo o Holanda, o Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, é o novo líder do partido do PRTB que era controlado pelo vice-governador Carlos Almeida.

A noticia bombardeou toda a base aliada do vice-governador, pois o prazo para finalizar as filiações ja estão em cima do prazo final.

Os prefeitos aliados que nao conseguirem sair a tempo vão ter que rezar na cartilha do ‘novo’ líder o que certamente irá gerar contratempos terríveis para as pretensões politicas do governo Wilson Lima. Mais informações sempre que surgirem nova decisões.

FOTO E FONTE: PORTAL DO HOLANDA

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*