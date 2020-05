Viatura da PRF tomba após desviar de ciclista em Humaitá

O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (10) no município, em um local próximo a AABB na BR 230, na zona urbana da cidade. Em face a grande repercussão nossa equipe de reportagem se deslocou até o local do acidente para colher informações sobre a ocorrência.

Após registrarmos as imagens e fotos recebemos um comunicado oficial da assessoria de imprensa da PRF sobre o fato ocorrido em nossa cidade.

Segundo a nota oficial, o acidente foi ocasionado pelo cruzamento de um ciclista na pista no exato momento em que a viatura se deslocava ao posto da PRF que fica entroncamento das BRs319 e 230 cerca de 08 km de nossa cidade.

A nota afirma que os três ocupantes que estavam na viatura não se machucaram e que os danos foram apenas materiais. Agradecemos a colaboração do PRF Andrei Milton que responde pela assessoria de comunicação da PRF, pelo esclarecimento e atenção dispensada a imprensa da PRF em Rondônia e São Paulo.

