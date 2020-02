VIA DE LIGAÇÃO ENTRE RESIDENCIAL RIO MADEIRA E CONJUNTO RIO URUAPIARA, RECEBERÁ CASCALHO EM DOIS PONTOS NESTA QUINTA-FEIRA

O Prefeito do povo Herivaneo Seixas, esteve no início da tarde desta quarta-feira (12) na Rua Projetada que liga os conjuntos Rio Uruapiara ao Residencial Rio Madeira, onde verificou alguns locais que precisam receber cascalho para evitar atoleiros que estão prejudicando o acesso dos moradores dos dois conjuntos que já utilizam a via-publica para chegarem a s suas casas, sem utilizarem a via principal que é a BR 230.

*”Vou melhorar estes dois locais deslocando as maquinas da prefeitura para resolver a situação aqui. Centenas de pessoas me cobraram a retirada destes atoleiros, colocando cascalho. Amanhã as maquinas estarão aqui nas primeiras horas do dia!”* Relatou o prefeito do povo a nossa equipe de reportagem.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*