Vestido de coelho, Arthur Aguiar volta do paredão falso e aterroriza participantes

Arthur Aguiar voltou para a casa mais vigiada do Brasil, após o paredão falso, nesta quinta-feira (7). Vestido de coelho da páscoa durante a ação de um dos patrocinadores, o artista pegou os colegas de confinamento de surpresa. A fantasia fez com que Arthur parecesse mais alto. Nas redes sociais, internautas brincaram que o coelho estava assustador.

No quarto secreto, Arthur já havia prometido voltar com emoção, mas sem fazer barraco e apontar os erros dos outros participantes. Ele prometeu usar a razão e combinou com o público que não contará para os adversários onde estava e o que podia fazer no local.

Enquanto assistia ao reality show no quarto secreto, Aguiar se decepcionou com os aliados que não sentiram o baque da sua falsa eliminação. Por outro lado, o ator confirmou a lealdade de Paulo André e prometeu que ficará ao lado dele em seu retorno. O atleta, inclusive, será o único que receberá informações privilegiadas do marido de Maíra Cardi.

Tudo isso foi falado pelo próprio artista no quarto secreto. Antes de sair de lá, Arthur fez uma espécie de raio-x para conversar com o público e explicar quais serão seus passos daqui para frente. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pela oportunidade e prometeu não jogar seus poderes no lixo. “Não vou dizer tudo que ouvi. Vou soltar uma coisa ou outra para mexer no psicológico, deixar fritando”, avisou.