VEREADOR PRESO SUSPEITO DE RECEBER PROPINA EM IRANDUBA É LIBERADO PROVISORIAMENTE PELA JUSTIÇA

O vereador Pedro Paulo Castro de Almeida (Pros), também conhecido como “Pepe”, de Iranduba (distante 27 km da capital), teve liberdade provisória concedida pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, da 1ª vara do município, na última terça-feira (3). O político foi preso em flagrante, no dia 19 de novembro, após receber R$ 5 mil em propina.

No despacho, o juiz concede a Pedro Paulo liberdade provisória sem o pagamento de fiança. No entanto, o vereador deve se apresentar mensalmente à Justiça e justificar suas atividades.

O magistrado sustenta a decisão no parecer do Ministério Público (MP-AM), favorável à liberdade provisória. No documento, o MP argumenta não haver motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, decretada no último dia 21.

Pedro Paulo estava detido no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), situado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).