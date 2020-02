Vereador destaca ano eleitoral, e sugere preparação, aos pré-candidatos em Humaitá

O vereador e doutor Valdeir Malta, na abertura dos trabalhos legislativo, destacou a importância deste ano de 2020, para ele é um momento de reflexão, e avaliação sobre um trabalho executado, porém, ver tudo isso com bastante cuidado, o de não misturar recursos público com recurso eleitoral, referindo-se aos legisladores e ao poder executivo, pois, a população precisa da aplicação correta dos projetos aprovados na Casa de Leis.

Com um discurso tranquilo, o vereador sugeriu aos pré-candidatos a prefeito e vereadores, que procurem entender o que falta ser executado ou projetado, para que, preparem um plano de governo sugestivo aos eleitores, ao longo da campanha que se avizinha neste novo ano. Os cargos requerem conhecimentos das reais necessidades do povo. O mandato não é um curso que se venha para cá aprender. Como vamos resolver as políticas públicas desejadas pela população sem conhecermos suas finalidades e necessidades, questionou o parlamentar.

Valdeir Malta citou também sobre a nota pública divulgada pela presidência da câmara, que convoca os candidatos reprovados do último seletivo, para apresentarem questionamentos sobre sua aplicação corretamente. O vereador diante dos presentes pediu a retirada de seu nome nesta nota, pois prefere aguardar investigação da justiça, pois entende que, todos os que não passaram, irão de alguma maneira reclamar. Ele prefere esperar o posicionamento judiciário pois, na lista dos aprovados, temos muitos jovens que estudaram e foram aprovados, sem o famoso “ Q I ”, será que alguém teve acesso ao gabarito na hora de responder? Então prefiro aguardar, antes de travar uma luta sem decisão investigativa judicial, eu sei que a nota saiu em nome da câmara e as pessoas pensam que é todos os vereadores, então eu quero me excluir disso!

Ao encerrar seu discurso, o vereador e doutor Valdeir Malta destacou a volta ao trabalho parlamentar, desejando sucesso a todos os colegas, neste novo ano legislativo, e que todos possam se entender na mentalidade de aprovar o que Humaitá precisa, pois, a sociedade precisa de solução.

*BY ACRITICA DE HUMAITA*