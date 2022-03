Vasco e Flamengo se enfrentam em busca de vaga na final do Carioca

Rádio Nacional transmite Clássico dos Milhões às 20h

A fase final do Campeonato Carioca terá seu primeiro capítulo na noite desta quarta-feira (16), com o jogo entre Vasco e Flamengo disputado a partir das 20h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmite o Clássico dos Milhões ao vivo.

O Rubro-Negro chega às semifinais da competição com uma pequena vantagem na partida. Por causa da melhor campanha na primeira fase, ele avança para a decisão mesmo com empates nas duas partidas. A volta será no próximo domingo (20), a partir das 16h.