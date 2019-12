VALE GÁS É LANÇADO EM HUMAITÁ PELO PREFEITO DO POVO! (MATÉRIA COM FOTOS)

O programa contemplará inicialmente 02 mil famílias de baixa renda, que já recebem o benefício “Bolsa Família” do governo Federal, o anúncio foi feito nesta manhã de quarta-feira no Ginásio Esportivo do CRAS. O PROGRAMA SOCIAL “VALE GAS” foi lançado oficialmente hoje (04) com a presença de secretários e vereadores.

Cerca de 1000 pessoas compareceram ao ginásio. Segundo a secretaria de Ação Social CLAUDIA MIRANDA o programa atende todos os pré requisitos de legalidade, e será adicionado no orçamento dos beneficiários do programa social do governo federal, onde as famílias irão receber com o cartão Bolsa Família da Caixa Econômica.

“Vivemos uma crise social crescente no município, por mais que se diga que tudo está bem, eu como gestor vejo um quadro realista, e sei que centenas de pais de famílias não têm dinheiro suficiente pra alimentar seus filhos, Deus conhece meu coração e sabe do meu desejo de ajudar os que mais precisam. Serei criticado, mas terei minha consciência tranquila”. Falou o prefeito do povo.