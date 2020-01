URGENTE: Ônibus da Eucatur com 46 pessoas tomba após motorista perder o controle da direção

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), na rodovia Régis Bitencourt, já próximo a capital Paulista.

Segundo informações, o ônibus estaria vindo de Curitiba-PR para São Paulo, e transportava sacoleiros, quando o motorista por algum motivo, perdeu o controle da direção, tombando na pista.

Das 46 pessoas, 10 ficaram feridas, 5 em estado grave; a TV Record que cobria o acidente, relatou o desespero dos passageiros em busca dos familiares que estavam no interior do ônibus; várias unidades de resgates foram acionadas socorrendo os feridos ainda no local.

Apesar das proporções do acidente, ninguém morreu. Agora as causas do acidente serão investigada.

A assessoria da Arteris, concessionária que administra a Rodovia, afirma que o ônibus pertence a empresa Eucatur e fazia trajeto de Curitiba para São Paulo.

O motorista perdeu o controle, bateu em um talude e acabou tombando na pista.

Ônibus tomba na Régis Bittencourt — Foto: Reprodução/TV Globo

O acidente ocorreu no km 313 da rodovia, no sentido São Paulo. Por volta das 6h25, o ônibus tinha sido retirado da via. Às 6h50, a via já tinha sido liberada, mas o acidente ainda provocava lentidão na região.

Em nota, a Eucatur diz lamentar o ocorrido. A empresa ainda afirma que prestou assistência às vítimas e que apura as causas do acidente.