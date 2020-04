URGENTE – MORRE EM MANAUS O BLOGUEIRO ROBSON FRANCO DO PORTAL DOS BARÉS

Faleceu nesta segunda-feira (20.04) o jornalista amazonense Robson Franco Pereira, conhecido da comunicação baré. Conhecido no meio jornalístico por sua irreverência e opinião própria, este grande amigo, partiu de forma repentina e surpreendente. Nossa redação deixa aqui a mais profunda condolência a sua esposa e familiares. Ele estava internado no Hospital 28 de Agosto.

Denúncia

Segundo familiares o jornalista faleceu as 11h da manhã, mais somente agora as 19h é que foram comunicados. Robson tinha diabete, o laudo diz que é apenas suspeita do covid. “Que Deus interceda neste momento de dor espiritual”, Descanse em paz velho amigo!