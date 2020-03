URGENTE – Humaitá apresenta 3 casos suspeitos do ‘novo’ Coronavírus

A secretaria de saúde do município lançou Nota Oficial confirmando 03 casos suspeitos de infecção pelo CORONAVIRUS, sendo que, um deles já descartado e dois ainda aguardando resultado final. A nota divulgada esclarece que, a suspeita não é confirmação, e que todas as medidas cabíveis relacionadas ao fato já foram tomadas.

A secretaria de saúde avisa que, não é preciso alardes ou pânico social, e que as normas de combate ao vírus estão sendo tomadas, conforme regras do governo do estado e do ministério da saúde.

A prevenção deve ser tomada, pois temos fluxo diário de pessoas de todas as partes do Brasil circulando em nosso município. Veja a nota oficial divulgada agora pela manhã.