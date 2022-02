Unidades de Saúde do Estado vão capacitar profissionais para inclusão de Libras no atendimento

O treinamento visa proporcionar acolhimento diferenciado aos usuários da comunidade surda

Unidades de saúde do Estado irão capacitar os profissionais de saúde para inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no atendimento aos pacientes. O objetivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com o treinamento é proporcionar inclusão e atendimento diferenciado aos usuários e responsáveis com deficiência auditiva que procuram os serviços na rede estadual de saúde.

O curso em Libras iniciará com os servidores do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste (Joãozinho), a partir de março, e está prevista a ampliação para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa, unidades da SES-AM.

De acordo com a diretora do hospital Joãozinho, Liege de Fátima Ribeiro, o treinamento é uma proposta para que todos os servidores da unidade possam incluir e valorizar as pessoas com deficiência auditiva.

“O deficiente auditivo sofre muito para ser atendido nas unidades de saúde, porque ninguém entende ele e ele não entende a gente. Estamos nos preparando para capacitar os profissionais da nossa unidade, para que eles possam receber os surdos com dignidade, com o acolhimento que eles merecem”, afirmou a gestora.

Durante o curso, os profissionais de saúde vão aprender a importância da língua de sinais para interação com o paciente e responsáveis; e vivenciar a necessidade da acessibilidade à saúde e da promoção da humanização do atendimento à comunidade surda. Cada aula do curso, que terá carga horária de 80 horas, terá três horas de duração, sendo duas de conhecimentos teóricos e uma hora de atividades práticas.

A participação é voluntária no treinamento, que será ministrado pelo professor tradutor/intérprete de Libras, Claudio Saraiva. “Todo o curso será ministrado na própria unidade para todos os trabalhadores da saúde, desde serviços gerais, recepção, segurança até médicos e gestores, em dias e horários que ainda serão definidos”, explicou Liege de Fátima.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom e Rodrigo Santos/SES-AM