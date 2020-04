REFLEXÃO – UM DOMINGO DE PÁSCOA NUNCA IMAGINADO PELO MUNDO!

O mundo literalmente parou por conta do COVID-19, hoje o domingo de páscoa nas igrejas também estiveram esvaziadas, famílias inteiras deixaram de ir à missa por conta da aproximação das pessoas em contrair essa praga mundial. As fotos de igrejas vazias, mostram uma imagem nunca imaginada e extremamente desoladora aos olhos de quem as vêem. Neste domingo pascal, não enviarei coelhos ou ovos pascoa aos amigos, e sim duas imagens para refletirmos sobre o momento em que vivemos nesta celebração mundial.

Na Páscoa celebramos o início de um novo recomeço, a passagem de um ciclo anual que durante toda a semana santa, tenhamos refletido sobre nosso dia-a-dia com as pessoas em nossa volta. *“Que Deus nos perdoe por nossas falhas e abençoe a todos!”*

Na contramão do esvaziamento, estiveram as filas, gigantescas em busca dos chocolates de “Ovo de Páscoa” por todas as cidades brasileiras, a corrida em busca dos ovos de pascoa pareceu que foi muito melhor arriscar a vida de suas famílias do que fazer um pedido Delivery deste produto.

FOTOS: G1.COM