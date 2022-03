UGPE assina contratos para execução de novas obras em Manaus

Os recursos envolvem a construção de um espaço de lazer no bairro São Jorge e reforma de ELOs, além de serviço de tecnologia BIM para o Prosamin+

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas assinou, nesta segunda feira (28/03), os contratos para execução das obras de construção do espaço de lazer da Comunidade do São Jorge e de reforma dos escritórios de Gestão Compartilhada (ELOs) dos Parques Residenciais Cajual e Manaus, onde são realizadas ações sociais e de capacitação.

Também foi assinado o contrato de prestação de serviço na tecnologia Building Information Modeling (BIM), para utilização no planejamento das obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

As duas obras fazem parte do pacote de R$ 1,1 bilhão que o governador Wilson Lima lançou no último dia 14 de março. De acordo com o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, a ordem de serviço para a construção do espaço de lazer da Comunidade São Jorge sairá na próxima quinta-feira (31/03).

Localizada na esquina da rua Valdemar Pedrosa com a rua Lourenço, zona oeste de Manaus, a intervenção, com investimento de mais de R$ 815 mil, beneficiará a comunidade local com uma quadra coberta poliesportiva, banheiros masculino e feminino, área de treinamento e de convívio social e prática de dominó.

Manutenção nos ELOs — A UGPE também vai realizar reparos e manutenções nos ELOs dos Residenciais Cajual, na zona sul, e Manaus, no centro da cidade.

Os ELOs são os escritórios que o órgão mantém nos parques residenciais do Prosamin+, para atendimento social dos moradores quanto a ações de comunicação, queixas e reclamações, agenda cultural e de cidadania, além da realização de cursos de capacitação, entre outras atividades planejadas em conjunto com os parceiros de sustentabilidade do programa.

Serão realizados serviços de recuperação de esquadrias metálicas, pinturas, substituição de vidros quebrados, revisão de forro e cobertura, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, com investimento global de R$ 45,5 mil.

Serviços de modelagem BIM — A UGPE também fechou contratação para realizar serviços de engenharia especializados em modelagem, compatibilização, qualificação de projetos e planejamento de infraestrutura urbanística, arquitetura e saneamento básico na metodologia BIM, voltado para as obras do Prosamin+. O contrato tem valor de R$ 790 mil.

A Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção, é uma tecnologia que garante mais eficiência e impacta no planejamento, na gestão dos custos e nas escolhas de soluções técnicas para a obra. Por esse motivo, a Unidade Gestora vem realizando treinamentos com seus colaboradores desde 2020, para que possam estender o uso da metodologia a todos os projetos executados pelo órgão, adequando-os ao novo padrão.

De acordo com Marcellus Campêlo, a tecnologia melhora a execução de projetos, trazendo mais qualidade e rapidez às obras. Sua implantação no estado está alinhada à estratégia nacional de disseminação da metodologia BIM, liderada pelo Governo Federal, que, por meio do Decreto nº 9.377, de maio de 2018, instituiu objetivos, ações, responsabilidades, metas e compromissos para a efetiva difusão da metodologia na indústria nacional de construção a partir de 2021.

FOTOS: Tiago Corrêa – UGPE