Ufam publica edital do Processo Seletivo Extramarco

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, na manhã desta quinta-feira (19), o edital n° 84/2019 referente ao Processo Seletivo Extramarco (PSE). Ao todo, serão oferecidas 590 vagas para os cursos de graduação na capital e 485 vagas para os cursos de graduação dos demais campi do interior.

O PSE provê a oferta de vagas ociosas em cursos de graduação nas seguintes modalidades: Portador de Diploma de Curso Superior (PD), Reopção de Curso (RC), Transferência Facultativa Externa (TFE) e Transferência Facultativa Interna (TFI). O edital completo você encontra aqui.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Concurso (Compec), a partir das 10h do dia 4 de fevereiro até às 17h do dia 11 de março (horário oficial de Manaus). O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 e o pagamento é feito por meio de boleto bancário.

O candidato deve preencher o Formulário de Inscrição, informando os dados pessoais no sistema de inscrições da Compec, criar uma senha de acesso e preencher a ficha de inscrição eletrônica, emitir o boleto bancário, efetuar o pagamento até o dia 12 de março, observando o horário bancário.