UEA e Inpa divulgam processo seletivo de estágio pós-doutoral em Clima e Ambiente

Seleção é destinada a doutores com até cinco anos de titulação na data de contratação da bolsa; inscrições seguem abertas até 30 de março

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção para estágio pós-doutoral do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-CLIAMB), fruto de parceria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de março, por meio dos e-mails [email protected] e [email protected]

O bolsista selecionado irá atuar no âmbito do projeto intitulado “Integração de Estratégias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na Consolidação da Modelagem Climática e Hidrológica na Amazônia e Ampliação da Formação de Pessoal em Clima e Ambiente”.

A seleção é destinada para doutores com até cinco anos de titulação na data de contratação da bolsa, com experiência comprovada, com ênfase na linha temática vinculada ao projeto base. O período de duração da bolsa será de até 12 meses.

No ato da inscrição, todos os documentos previstos no edital devem ser encaminhados, dentro do prazo definido no cronograma, aos endereços de e-mail correspondentes. O processo seletivo consiste em duas etapas: avaliação do currículo e entrevista com o candidato. O resultado final será divulgado no dia 7 de abril.

Para conferir as regras de participação na íntegra, basta acessar o edital, por meio do link abaixo.

Edital Inpa/Cocap nº 06/2022: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5563

