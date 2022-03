UEA divulga, de forma tradicional, resultado do Vestibular e SIS 2021, acesso 2022

Nesta edição, certame ofereceu um total de 4.914 vagas, incluindo 266 vagas para alunos indígenas e 780 vagas para PcDs

Após dois anos sendo realizada de forma virtual, a divulgação do resultado do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) retorna para o formato tradicional e será realizada, de forma presencial, nesta sexta-feira (18/03), a partir das 10h, no pátio da Reitoria, localizado na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores, com a presença do Coral Tubones.

Para evitar aglomerações, a coordenação do evento disponibilizará murais individuais com as listas dos aprovados do Vestibular e SIS. Também será realizado o controle de entrada e saída de pessoas e a disponibilização de álcool 70%. Uma das novidades para essa edição será um espaço reservado para os aprovados comemorarem e registrarem o momento especial.

Informações para os candidatos – Em virtude da pandemia da Covid-19, os eventos realizados nas dependências internas da UEA estão seguindo rigorosamente todos os protocolos de prevenção contra o vírus.

Para ter acesso ao mural com a lista dos aprovados no certame, o candidato deverá estar usando máscara, além de obedecer ao distanciamento físico, evitar permanecer no local após a divulgação do resultado e evitar comemorações prolongadas no estacionamento da Reitoria. Vale destacar que será permitida a entrada apenas de um acompanhante por candidato.

Provas e vagas – As provas de conhecimentos gerais, específicos e redação do Vestibular aconteceram nos dias 13 e 14 de fevereiro, em Manaus e nos 61 municípios do Amazonas. Já as provas do SIS (Acompanhamento I, II e III), foram realizadas no dia 15 de fevereiro, também em todo o estado.

Nesta edição, o certame oferece um total de 4.914 vagas, incluindo 266 vagas para alunos indígenas e 780 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Para o Vestibular são oferecidas 2.321 vagas, sendo 1.109 para a capital e 1.212 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.547 vagas, sendo 739 para a capital e 808 para o interior.

Além disso, a UEA ofertou neste concurso, três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras – Língua Inglesa e Direito. No total, 37 cursos estão disponíveis para o Vestibular e SIS 2021, acesso 2022.

FOTOS: Daniel Brito/Ascom UEA