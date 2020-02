UBSF IR ANGÉLICA TONETTA ATENDERÁ COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NO LAGO DO ANTÔNIO

UBSF IR ANGÉLICA TONETTA PARTIU DE HUMAITÁ PARA REALIZAR ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

A Unidade Básica de Saúde Fluvial, Ir. Angélica Tonetta, embarcou nesta quinta (13), direto para o Lago do Antônio, na zona Rural do município com o objetivo de garantir atendimento direto à população ribeirinha assistida pela Atenção Básica.