UBS SÃO CRISTÓVÃO REALIZA PROGRAMA TERAPÊUTICO PARA A COMUNIDADE

Aconteceu hoje (21) Abertura do grupo terapêutico *”Eu me vejo”*, promovido pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Realizado na *UBS São Cristóvão*, na manhã desta sexta-feira, o grupo tem como objetivo trabalhar corpo e mente e promover a troca de vivências entre mulheres da comunidade e equipe das Unidades Básicas de Saúde através da roda de conversas e o aprendizado do artesanato.

O grupo terapêutico irá continuar na UBS São Cristóvão todas as segundas e sextas, das 9h às 11h.

Texto: Elízia Tainara