TROCA DE COMANDO NO 54º BIS DE HUMAITÁ

HUMAITÁ (AM) – Nesta manhã de terça-feira dia 17 de dezembro de 2019, foi realizada a Passagem de Comando do 54º Batalhão de Infantaria e Selva, Batalhão “Cacique Ajuricaba”, que fica baseado no município de Humaitá cerca de 687 km de Manaus pela BR 319. A solenidade de passagem de comando, teve a presença do General de Brigada Luciano Batista de Lima, além de várias autoridades civis e eclesiásticas, com destaque para o prefeito do município Herivâneo Vieira de Oliveira (Herivaneo Seixas).

A solenidade teve início com a inauguração da fotografia do Comandante sucedido na galeria dos Eternos Comandantes, onde agora o retrato do Coronel Renaldo da Silva Ramos já está na Galeria dos Antigos Comandantes, o descerramento da foto aconteceu na sala de comando do batalhão e foi realizado em companhia de sua esposa.

O novo comandante que assumiu hoje (17) se chama TC Marlon Galdino da Silva que diante da tropa e dos convidados especiais, falou do desafio e da responsabilidade assumida, a partir de então.

A solenidade de troca de comando prosseguiu no pátio do batalhão onde foi realizada a formatura militar de transmissão do cargo, presidida pelo Comandante da 17ª Brigada, General de Brigada Luciano Batista de Lima, a troca de comando contou com a presença de familiares dos Comandantes sucedido e sucessor, de militares da reserva do Batalhão, dos comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Agência da Marinha de Humaitá, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, e demais autoridades civis e militares.

A troca de comando diante do batalhão teve a formatura, e a tropa desfilou em continência ao novo comandante que assumiu a unidade do exército em nosso município. O ponto alto da solenidade foi a apresentação e reconhecimento do 54º BIS, pelo General de Brigada Luciano Batista de Lima que classificou o Batalhão Cacique Ajuricaba como o “melhor do mundo” na formação das tropas de selva e guerreiros em missões já realizadas pelos militares do batalhão.

Nossa redação agradece o ex-comandante Cel. Renaldo Silva pela referência ao nosso trabalho realizado em harmonia com o batalhão de Humaitá, desejando sucesso em seu novo desafio, e destacando sua competência diante da melhor tropa de selva do mundo! Selva!!!