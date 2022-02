Três lugares imperdíveis no Amazonas para conhecer no feriado do Carnaval

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas selecionou três destinos para quem quer viajar durante feriado

O Carnaval é uma das datas mais esperadas pelos brasileiros, seja para curtir a folia ou para aproveitar o feriado e viajar em busca de novos destinos. Pensando nisso, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) separou três destinos imperdíveis no Amazonas para curtir o feriado sem aglomerações.

Parque Rio Negro – Manaus

Para quem quer curtir o feriado na cidade de Manaus, sem ir muito longe, o Parque Rio Negro é uma ótima opção. Localizado no bairro São Raimundo, zona oeste, o parque conta com pistas de caminhada, academia ao ar livre, estacionamento, banheiros e quatro mirantes que oferecem uma visão privilegiada do rio Negro e da orla da cidade, além de uma bela vista para a Ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba.

O local conta ainda com quiosques que vendem sorvetes, água de coco e outros quitutes regionais. Uma ótima pedida é tomar uma água de coco admirando o inigualável pôr do sol amazonense, que reflete nas águas do rio Negro e deixa o parque com um visual único. Com tantos atrativos, o parque rende belas fotos e memórias inesquecíveis.

O Parque funciona todos os dias, das 6h até às 22h.

Como o parque fica próximo ao Centro da cidade, existem inúmeras formas de chegar até o local. Usando o serviço de táxi, o valor é de aproximadamente R$ 15 do Centro da cidade até o parque. Os turistas podem contar também com a opção de transporte por aplicativos, e a corrida custa, em média, R$ 8, pelo mesmo trecho. Também é possível usar o transporte público (a passagem custa R$ 3,80). As linhas de ônibus que vão até o parque são: 112, 002, 129, 110.

Cachoeira da Neblina – Presidente Figueiredo

Já para quem gosta de aventura, a dica é a Cachoeira da Neblina, localizada no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Com 35 metros de queda d’água, a cachoeira leva esse nome em função do efeito que as gotículas de água formam no local, fazendo uma verdadeira neblina aos olhos dos visitantes, um espetáculo da natureza.

A aventura começa antes mesmo de chegar até a cachoeira. Para acessar a queda d’água, é preciso percorrer uma trilha de 6 quilômetros (12 quilômetros, ida e volta), o equivalente a duas horas de caminhada. A trilha é plana e sem muitos desafios, o que torna o trajeto menos cansativo.

Por se tratar de uma trilha em área isolada e com certo grau de dificuldade, é obrigatória a contratação de um guia credenciado, que pode ser contratado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na entrada de Presidente Figueiredo. O contato do CAT é (92) 3324-2929.

Para os fãs de adrenalina, é possível realizar atividade de rapel na queda d’água, unindo a beleza da natureza com a emoção do turismo de aventura.

O acesso à Cachoeira da Neblina custa R$ 10 por pessoa. Para chegar até a entrada é preciso percorrer quase 100 quilômetros pela rodovia federal BR-174 e em seguida acessar a rodovia AM-240, conhecida como estrada de Balbina, e seguir até o Km 51. O trajeto demora em média 2h40, saindo do Centro de Manaus.



Arquipélago de Mariuá – Barcelos

Para quem quer aproveitar o feriado para uma viagem mais longa e se aventurar pelas belezas do interior do Amazonas, nossa dica especial é o Arquipélago de Mariuá.

Localizado no município de Barcelos (a 399 quilômetros da capital), o Arquipélago de Mariuá possui o título de maior arquipélago fluvial do mundo e conta com mais de 1.600 ilhas que formam dezenas de lagos, igarapés e florestas inundadas e, claro, muitas praias paradisíacas com areias branquinhas que contrastam com as misteriosas águas do rio Negro.

O arquipélago foi identificado por um satélite da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), nos anos 1990, e desde então passou a ficar na rota dos turistas apaixonados por natureza. O local possui ainda uma biodiversidade de fauna e flora riquíssima, sendo habitado principalmente por botos cor-de-rosa e cerca de 700 espécies de peixes.

Além de suas lindas praias, Barcelos se destaca ainda por ser um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil, recebendo anualmente milhares de turistas de todo o mundo.

O município fica situado à margem direita no Médio Rio Negro, e o acesso é feito por meio de barco ou avião. A passagem de barco pode ser adquirida no Porto de Manaus, localizado no Centro da capital.

Anotou as dicas? Então, que tal se aventurar pelas belezas do Amazonas nesse Carnaval?

FOTOS: Janailton Falcão