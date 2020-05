Travessa do hospital que liga os bairros São Sebastião com São Cristóvão, recebe iluminação LED

Olha aí uma boa notícia para todos nós humaitaenses, a rua DOM JOSÉ que liga o bairro de São Sebastião ao São Cristóvão passando pela BR 230, e pela frente do Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes, recebeu iluminação em LED, neste sábado (09) e agora a noite já esta melhor e mais segura. Os serviços ainda não foram concluídos, mas fica o registro deste importante trabalho realizado pela prefeitura de Humaitá.

O prefeito do povo Herivaneo Seixas esteve no final desta tarde visitando os serviços de instalações que estão sendo executados pela empresa contratada.

O empresário José Claylton, proprietário do Auto Posta TAM disse que, a iluminação chegou em um momento oportuno, pois o local era bastante escuro e perigoso no período noturno, com registros de vários assaltos de marginais que abordavam mulheres para roubar celulares e dinheiro. ”O prefeito Herivaneo está de parabéns, a partir de agora a segurança e a visibilidade irá aumentar na via pública, valorizando seu estabelecimento e o fluxo noturno de quem precisa ir até o Hospital da cidade”. Concluiu o empresário.

”Deus está me dando a oportunidade de fazer obras públicas, esta iluminação era o desejo de todos que passam por aqui, e graças a Deus estou realizando este serviço com um objetivo maior que é o de cuidar de nossa cidade, melhorar a vida de nosso povo e em um futuro próximo poder passar por aqui e dizer, aqui realizei um trabalho durante minha gestão!” Destacou o prefeito.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*