Tony Medeiros assumi no lugar de Josué Neto na assebleia e se despede da prefeitura de Parintins

O então vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros (DEM-AM), se despediu hoje (22) do cargo na prefeitura de Parintins, em solenidade da Câmara Local.

O vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros assumirá amanhã (23) como suplente PSD para deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), exercendo mandato de deputado estadual com postura de independente. Ele substitui o recém nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto.

Antes de tomar posse em cadeira na Assembleia do Estado, ele afirma que pretende condicionar sua posição na Casa às bandeiras que defende.

“Não chego como integrante. Vou sentir se as bandeiras do meu mandato serão atendidas pelo governo”, afirmou medeiro.

Das bandeiras que pretende defender está a criação da universidade rural do Amazonas e a luta por instalações de leitos de UTIs nos municípios polos do interior.