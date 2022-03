Tomada de tempo na Vila Olímpica define 23 atletas que representarão natação do AM no Gymnasiade 2022

Ao todo, 30 nadadores estiveram na piscina olímpica da Vila para tentar última chance de garantir vaga nos jogos escolares

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recebeu, na piscina da Vila Olímpica, a tomada de tempo para os atletas do estado obterem registro oficial na temporada. No evento, organizado pela Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), 23 atletas fizeram marcas para estar na seletiva nacional dos Jogos Escolares Mundiais – Gymnasiade 2022, que acontecerá de 28 a 31 de março, em Aracaju (SE).

“Ficamos contentes de receber atletas com potencial para representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais. Dentro da Vila Olímpica, contamos com uma piscina de alta tecnologia, capaz de proporcionar ao nadador todas as condições necessárias para desempenhar seu alto rendimento”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Um dos destaques masculinos na tomada de tempo, atingindo a melhor marca nas provas de 50m, 100m e 200m costa, Caio Arcos se mostrou confiante para continuar evoluindo e alcançar melhores marcas nos Jogos Escolares.

“Venho treinando desde o ano passado e estou bastante esperançoso para essa próxima competição. Espero treinar mais para melhorar os meus tempos e ajustar algumas coisas e, se der tudo certo, trazer uma medalha para o nosso estado”, disse o atleta de 17 anos, que disputa na categoria Júnior II.

Para aprimorar seu tempo e chegar pronto a Sergipe, Caio Arcos vem treinando na estrutura da Vila Olímpica. O nadador aproveitou a oportunidade para fazer elogios à piscina que fez parte dos treinamentos dos atletas.

“A estrutura da Vila Olímpica é ótima, nos dias de sábado a gente está vindo treinar aqui, conseguimos fazer um trabalho de melhor qualidade e aperfeiçoar nosso rendimento”, destacou o atleta.

Fator importante para atingir o alto rendimento, a piscina da Vila Olímpica mede 50x25m, além de 2m de profundidade e um volume de 2.500m³ de água, o que caracteriza os padrões olímpicos. A piscina apresenta ainda estrutura ultramoderna de autolimpeza, o que permite condições automatizadas de renovação.

Lista dos convocados para a Natação Gymnasiade:

Masculino: Alex Rodrigues Viveiro; Álvaro Leite; Anthony Pereira; Caio José de Matos Arcos; Caio Rodrigo Régis Santos; Eduardo Xadai; Gustavo de Oliveira Barros; Leonardo Rodrigues Pessoa; Luís Eduardo Pereira; Otávio Augusto Freitas Corrêa, Pedro Guedes Muniz Filho e William Lira Antunes de França

Feminino: Alexandra da Silva Mota; Ana Carolina Andrade; Beatriz de Almeida Lima; Camile Mendes; Juanita Quijano; Lavinia Garrido Ribeiro; Maria Eduardo Lima; Nicole Pereira; Rafaella Soares; Raquel Sombra e Tainá Schwartz Santos

FOTOS: Mauro Neto/Faar