Tiroteio em bar lotado mata um homem e fere duas pessoas

Crime aconteceu no Bairro Amazonas, em Contagem, na Grande BH

Um homem, de 34 anos, foi morto a tiros no bar Espetaria Hermanos, na Avenida Alvarenga Peixoto, no Bairro Amazonas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), além da vítima, duas pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu na noite desse domingo (10/4).

Segundo as informações, Lucas Rafael Carneiro estava sentado no bar quando um carro parou em frente ao local. Os militares informaram que um suspeito desceu do carro já atirando na vítima, que morreu na hora.

Ainda segundo os militares, uma mulher, de 24 anos, que estava próximo da vítima foi atingida na perna direita. Ela foi encaminhada até o Hospital Municipal de Contagem. Além dela, um outro homem, de 52 anos, também foi baleado no braço direito e foi levado para o Hospital Santa Rita. Ambos não correm risco de morrer.

Cena do crime

Quando os policiais chegaram ao bar, viram pelas filmagens das câmeras de segurança que a ex-namorada da vítima havia mexido na cena do crime. De acordo com uma testemunha, o casal não estava mais em um relacionamento e no bar não estavam na companhia um do outro.

Segundo os militares, ela pegou alguns objetos pessoais do namorado e foi embora. A PM conseguiu entrar em contato com a mulher e pediram que ela retornasse ao local.

Aos militares, ela confessou que retirou do bolso do ex-namorado um celular e a chave de um veículo por receio de que algo pudesse incriminá-la. Ainda segundo a mulher, ambos estavam envolvidos em crimes de estelionato. Logo após, ela foi conduzida para a delegacia.

O motivo e os suspeitos do crime ainda não foram apontados. Até as 7h40, desta segunda-feira (11/4), ninguém havia sido preso pela Polícia Militar.

Segundo a polícia, a vítima tinha diversas passagens por estelionato. O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.

