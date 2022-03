Terceira morte do acidente com caminhão do Exército confirmado “Veja”

Soldado chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu

Foi confirmada a morte de uma terceira vítima do acidente com caminhão do Exército em Blumenau. O óbito do soldado Alexandre da Silva Reginaldo foi comunicado na noite desta quarta-feira, 16.

Alexandre ficou preso às ferragens da viatura e foi resgatado com vida. O soldado foi encaminhado para o Hospital Santa Isabel, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o comando do 23º Batalhão de Infantaria informou que está prestando todo o apoio à família do militar neste momento de dor e consternação.

Outras duas mortes foram confirmadas ainda na tarde de quarta-feira. Diogo Felipe Veiga, de 18 anos, e Alex Carvalho da Cruz, de 21, terão um velório público em Indaial. Ambos serão velados no Ginásio de Esportes Sérgio Luiz Petters, no Centro da cidade, durante a madrugada desta quinta-feira, 17.