Tendências educacionais são debatidas durante I Encontro de Pedagogos

Atividade é promovida pela Secretaria de Educação e alcançou 600 pedagogos da capital e do interior

Cerca de 200 pedagogos das Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) 1,2 e 3 participaram, nesta quinta-feira (17/02), do ciclo de palestras e oficinas promovido durante o I Encontro de Pedagogos, realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques . Com o tema “O papel do pedagogo frente às novas tendências educacionais”, a atividade busca debater assuntos essenciais como a reestruturação do projeto político-pedagógico, as propostas curriculares para a educação e outros.

Durante a manhã, os participantes tiveram acesso ao painel de boas práticas, com explanação sobre o pedagogo, as etapas e modalidades de ensino. O evento contou com a participação do governador Wilson Lima e da secretária de Educação, Kuka Chaves.

As primeiras palestras foram ministradas pela secretária executiva adjunta pedagógica, Hellen Matute e a diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), Adriana Antonaccio.

“Este é um momento único para a educação no Amazonas. Após dois anos de pandemia, nós conseguimos reunir os profissionais da capital e no interior num propósito mútuo de sairmos daqui com mais aprofundamento das atividades pedagógicas que serão aplicadas durante o ano letivo”, ressaltou a secretária executiva adjunta pedagógica, Hellen Matute.

Programação – Durante a tarde, os pedagogos puderam participar de cinco oficinas escolhidas por eles. As formações foram realizadas por quinze profissionais do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan).

O formador Alex Herculano, que conduz a palestra sobre o ensino híbrido, conta como o encontro busca atualizar as práticas educacionais. “Esse encontro visa olharmos pra frente, vermos novas tendências, novas formas pedagógicas, porque escola não é só o lugar onde se ensina, também é o lugar onde se aprende, e hoje nós vamos estar trabalhando o ensino híbrido com todas as suas possibilidades para que junto a essa ferramenta nós possamos ter um ensino inovador e melhorar a qualidade do ensino”, destacou Herculano.

Público – A pedagoga Elizabete Freitas atua na EE Nelson Alves e escolheu a oficina “Planejamento do Horário de Trabalho Pedagógico (HTP)”.

“Eu me sinto muito honrada em estar participando desse primeiro encontro de pedagogos que eu acredito que seja muito importante para a nossa formação, pois estas novas propostas vão ajudar no nosso trabalho. Dessa forma, hoje, escolhi participar da oficina de planejamento, que eu acredito ser primordial para o início do ano letivo, na qual nós vamos trabalhar os professores e planejar toda a ação durante esse bimestre”, pontuou Elizabete.

O professor e pedagogo Guilherme Diniz, da EE Altair Severiano Nunes, enfatizou a importância de promover encontros desta proporção.

“Eu acho muito positivo que haja encontros como este e outros que sejam formativos para que nós que trabalhamos com educação lá na escola, na prática, estejamos cada vez mais renovando, na busca de levar um conteúdo de qualidade pros nossos alunos e para os nossos professores também”, concluiu Diniz.

A pedagoga Márcia Bastos, da Escola Estadual Almirante Ernesto de Mello Batista, reflete ainda sobre a possibilidade de reencontrar os colegas de profissão após dois anos. “É uma grande satisfação poder, hoje, estar compartilhando várias experiências e reencontrando colegas, pois estes momentos são essenciais para que a gente possa continuar construindo, planejando e melhorando as nossas práticas dentro da sala de aula”, finalizou.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM