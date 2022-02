TCE JULGOU IRREGULARES AS CONTAS DO EX-PRESIDENTE RAY SANTOS

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgou irregulares as contas do presidente da Câmara Municipal de Humaitá em 2015, Raimundo Santos Cruz, e penalizou o gestor em R$387,2 mil, entre multa e alcance.

O julgamento aconteceu durante a 5ª Sessão Ordinária, ocorrida na manhã desta terça-feira (15).

Dentre as irregularidades apontadas, foi indicado que o gestor não realizou um controle efetivo do almoxarifado, onde houve um valor expressivo de gastos para a compra de materiais consumíveis no exercício da gestão.

Cruzetas, e mais cruzetas sempre existiram em nossa casa de leis. As portas ja estão parecendo porta de cofre, de tanta tinta óleo, uma de mão por cima das outras, é só conferir 👉👀 Imaginem a nota fiscal dessas pinturas!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ