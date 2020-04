Susam vai abrir seleção para contratar 704 técnicos de enfermagem

A Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) realizará um Processo Seletivo Simplificado (PSS), no período de 16 a 17 de abril, para a contratação temporária, por 90 dias, de 704 técnicos de enfermagem. A remuneração pode chegar ao valor mensal de R$ 1.721,20.

De acordo com o edital do PSS nº 001/2020, os profissionais selecionados irão atuar nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUFV), o hospital da Universidade Nilson Lins, a maternidade Chapot Prevost, e os hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo.

O PSS busca selecionar técnicos de enfermagem de duas especialidades, generalista e intensivista. Para a primeira, são 602 vagas. Enquanto para a segunda são 102 vagas. O período de 90 dias do contrato pode ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

Dos 702 técnicos de enfermagem, 427 irão atuar no hospital da universidade Nilson Lins (102 intensivistas e 325 generalistas). Com capacidade para até 400 leitos, a unidade foi alugada pelo Governo do Amazonas para ampliar o número de leitos disponíveis na rede pública para o atendimento de pacientes com Covid-19.

O candidato deverá realizar a inscrição no endereço eletrônico www.saude.am.gov.br, a partir de 00h00 do dia 16 de abril de 2020 até as 23h59 do dia 17 de abril de 2020, preenchendo a Ficha de Inscrição para função a qual deseja concorrer e anexar os respectivos documentos comprobatórios.

O resultado preliminar do PSS será publicado em Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.saude.am.gov.br. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos títulos e experiência e apresentada em ordem decrescente de pontos.

Grupo de risco – Por conta do cuidado com a saúde de pessoas que se enquadram no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave, não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, com comorbidade, de gestantes e lactantes, de portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.