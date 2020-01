SUPERINTENDENTE DO DNIT RESPONDE QUESTIONAMENTOS DOS PREFEITOS DE HUMAITÁ E APUÍ

Atendendo aos questionamentos do vice-prefeito *Marcos Lise* que representou a prefeitura de Apuí, que tem como prefeito *Antônio Roque Longo*, o superintendente do DNIT no Amazonas, enviou comunicado que, apreciou os questionamentos dos executivos municipais, e sinalizou como o artigo 1º que pode conceder Autorização Especial para trafegar Cargas pesadas no trecho da BR 230. (Confira)

*Bom dia Srs Prefeitos*. Infelizmente estão falando que a Portaria prejudicará alguns municípios e a população, quando nossa total intenção é o contrário, ou seja, tentar garantir boas condições de trafegabilidade na *BR-230* e, com isto, contribuir com o bem-estar e qualidade de vida da população.

Entretanto, na Portaria, colocamos uma observação no *Parágrafo Primeiro do Art 1º que p/ CASOS ESPECIAIS* nós poderemos expedir uma *Autorização Especial de Trânsito* e aquela determinada carga poder trafegar normalmente.

Acho que isto está passando desapercebido, mas estamos aqui p/ servir. Se existir um consenso amplo, inclusive envolvendo autoridades locais nós poderemos discutir uma nova limitação, quem sabe. Estamos abertos ao diálogo sempre.

*Muito obrigado*.

Bom dia p/ o Srs.