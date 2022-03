SSP-AM registra redução de mais de 50% em roubos a motoristas de aplicativos

Dados são referentes aos meses de janeiro e fevereiro.

A Secretaria de Segurança de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a redução de 54,9% em casos de roubos a motoristas de aplicativos, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, em Manaus. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp).

De acordo com o Ciesp, no primeiro bimestre do ano passado foram registrados 51 roubos a motoristas de aplicativos. Nos dois primeiros meses de 2022, os casos desta natureza caíram para 23. Segundo o coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, esse resultado se deve às estratégias adotadas pela segurança pública e às novas ferramentas tecnológicas.

“A gestão estratégica, as informações sobre o policiamento ostensivo, a parte investigativa da Polícia Civil, as ações do CIOPS e o monitoramento feito pelas câmeras inteligentes são engrenagens, que de forma harmônica, chegam a esses resultados positivos”, enfatizou o major.

Rouget destaca, ainda, que as forças de segurança estão trabalhando diuturnamente para que os índices criminais continuem reduzindo, através de ações ostensivas e preventivas.

Denúncias

A participação da população no trabalho policial é imprescindível, seja através das informações repassadas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM, ou seja, através dos Boletins de Ocorrência (B.O) registrados nas unidades policiais.

(Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM)