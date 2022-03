SSP-AM registra redução de 19% em roubos a residências, no primeiro bimestre de 2022

Secretaria determinou intensificação de policiamento ostensivo na capital, além do trabalho investigativo para elucidação de casos

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a redução de 19% em casos de roubos a residências, em Manaus, no primeiro bimestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. Em janeiro e fevereiro deste ano, os casos reduziram para 124. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp). As ações para reduzir a criminalidade no estado foram determinadas pelo governador Wilson Lima.

Em janeiro e fevereiro de 2021, os crimes desta natureza chegaram a 154. Segundo o secretário de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, o resultado da queda é reflexo das ações de policiamento que estão sendo intensificadas na capital.

“As ações integradas desencadeadas pelo Sistema de Segurança, além de um trabalho de integração com a população, têm contribuído para que a redução dos crimes aconteça. O ano de 2022 iniciou com a redução dos índices de criminalidade, afinal, estamos trabalhando para mostrar resultados positivos”, disse o secretário.

Mansur também destaca a importância da integração da comunidade e a polícia, por meio de denúncias por vários canais, inclusive o 181, o disque-denúncia da SSP-AM. A ferramenta funciona 24 horas por dia, sete dias na semana. Outra forma de fazer denúncia é por meio do site da SSP-AM: www.ssp.am.gov.br.

Outra forma de integração que reflete na queda desse tipo de crime é o programa Governo Presente, lançado pelo governador Wilson Lima. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) atua com o projeto “Comunidade Mais Segura”. Coordenada pela SSP-AM, a atividade é uma forma de prevenção e estabelece um laço de comunicação direto por meio de reuniões desenvolvidas pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) para moradores dialogarem e compartilharem informações.

Ações – A SSP-AM também determinou que as forças de segurança intensificassem as ações de policiamento na capital e interior do Amazonas. Além das operações de policiamento ostensivo, como a Cidade Mais Segura, Inquietação, Águia, entre outras ações diárias, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) intensificou os trabalhos investigativos para elucidação de casos.

