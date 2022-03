SSP-AM realiza reunião para alinhar estratégias de combate a delitos no transporte coletivo e em unidades de saúde e de ensino

O objetivo da reunião foi saber dos problemas de cada área e discutir soluções no âmbito da Segurança Pública.

A Secretaria de Segurança Pública Amazonas (SSP-AM) realizou, na manhã desta segunda-feira (21/03), uma reunião com representantes do transporte coletivo, de unidades de saúde e unidades de ensino municipais e estaduais, com o objetivo de planejar estratégias e ações conjuntas para coibir delitos como roubos e furtos. A reunião do Ciclo de Gestão para Desempenho (CGD) Nível Tático ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Durante a reunião, o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) apresentou dados de monitoramento criminal aos representantes, para que planejamentos táticos com o intuito de reduzir os índices criminais nessas áreas pudessem ser explanados.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, participou da reunião e destacou a importância da integração da segurança com os demais órgãos, para que as ações tenham mais eficácia.

“Não adianta combater a criminalidade sozinho. Precisamos de todos os envolvidos, para colocarmos as demandas de cada um na mesa e discutirmos a melhor forma de atuar para a redução dos delitos. Essa reunião é importante para entendermos as necessidades de cada um e oferecer mais segurança para a população”, destacou o secretário.

De acordo com o major Rouget, coordenador do Ciesp, os dados, juntamente com as explanações de cada área, ajudam a montar um plano de ação eficiente.

“O nível tático pega indicadores mais específicos e é importante para direcionar, de maneira mais pontual, o trabalho de segurança e analisar esses dados para que se possa diminuir os transtornos causados por ações criminosas nessas áreas”, disse o major.

Participantes

Além do general Mansur, participaram da reunião representantes da Secretária Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Secretaria Executiva-Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), Polícia Militar do Amazonas, (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PCAM), Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo (Sinetram), Secretária de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

(Foto: Lindemberg Cavalcante/SSP-AM)