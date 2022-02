SSP-AM prende 13 pessoas durante operação Cidade Mais Segura

Nove armas e mais de vinte munições foram apreendidas durante a ação.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (17/01), a operação Cidade Mais Segura, em bairros das zonas norte e oeste de Manaus. Ao todo, 13 pessoas foram presas durante a ação, que acontece por determinação do governador Wilson Lima, em combate à criminalidade.

A operação foi deflagrada nos bairros Novo Aleixo e Compensa. Do número total de presos, sete foram em cumprimento a mandados de prisão por crimes como roubo, furto e homicídio. Nove armas e 22 munições também foram apreendidas durante a ação. O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, disse que esta foi mais uma operação com resultados positivos, deflagrada pela SSP-AM.

“É uma operação integrada para cumprimentos de mandados de prisão e busca e apreensão, e também combater a criminalidade aqui na capital. Uma operação exitosa da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com as nossas polícias”, enfatizou o secretário.

Além dos mandados de prisão, seis pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), coronel Cledemir Silva, só nesta semana, foram realizadas importantes apreensões.

“A secretaria está dando mais uma resposta imediata ao cidadão, através da operação Cidade Mais Segura. Eu peço para que a população de bem, confie nas forças policiais, para que nós possamos fazer o nosso trabalho e diminuir o tempo de resposta. Somente nesta semana, nós conseguimos realizar a apreensão de fuzil, submetralhadora, pistolas, revólveres e agora mais uma arma caseira calibre 22 e mais um 38”, explicou o coronel.

Efetivo – Cerca de 140 agentes das forças de segurança estiveram envolvidos na ação, entre policiais civis e militares, agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e o apoio de mais de 40 viaturas.

Denúncia – O disque-denúncia da SSP-AM, o 181, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM