SSP-AM monta efetivo integrado para monitorar realização das provas do concurso da PC-AM

Sistema Integrado foi montado às 6h para acompanhar realização das provas do cargo de delegado

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento Integrado (Seagi), montou o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), que faz parte do Plano Tático Integrado para monitorar o antes, durante e depois da aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso Público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Neste domingo (27/03), o certame é realizado para o cargo de delegado.

O monitoramento do Sistema Integrado começou às 6h de hoje, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na zona centro-sul de Manaus. Além de sete locais de aplicação das provas em Manaus, a atividade também acontece em Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Humaitá, Parintins e Tefé.

Os portões dos locais abriram às 6h30 e as provas objetivas tiveram início às 8h em todos os municípios que tiveram a aplicação das exames. São mais de 16 locais de provas monitorados simultaneamente.

O Secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, coordena o monitoramento da realização das provas na sede do CICC, em Manaus.

“Estamos com todos os órgãos integrados para monitorar qualquer ocorrência que possa atrapalhar o andamento das provas, para agir rápido e garantir a segurança dos participantes. A primeira parte não registrou nenhuma ocorrência e já estamos aqui para monitorar o andamento da segunda parte sem alteracoes”, garantiu o general.

Ao todo foram 12.199 inscritos para a realização da prova em todo o estado, sendo 11 mil só na capital.

Efetivo – A ação coordenada pela SSP-AM tem a participação de representantes da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento Integrado (Seagi), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Amazonas Energia.

