SSP-AM e Seinfra assinam contrato para construção de Tanque Tático de Treinamento da Companhia de Operações Especiais (COE)

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinaram um contrato para a construção de um tanque tático de treinamento para a Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A obra faz parte de investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. A atividade ocorreu na tarde desta segunda-feira (18/04), na sede da Seinfra, zona norte de Manaus.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, reuniu-se com o engenheiro Carlos Henrique dos Reis Lima, da Seinfra, para tratar da execução da obra do “Tanque Tático”.

A obra faz parte do eixo da infraestrutura, inserido no programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho de 2021.

O secretário Carlos Alberto Mansur, ressaltou que o tanque tático irá permitir melhorar as condições de capacitação dos policiais militares.

“Estamos assinando o contrato para o início da obra do tanque tático, que vai atender à Companhia de Operações Especiais. É uma demanda antiga que vai possibilitar a realização dos cursos operacionais”, disse.

Além do tanque tático, a reunião tratou sobre o início das obras no Instituto Médico Legal (IML) e, também, no Anexo II da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que irá atender ao Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), vinculado à SSP-AM.

Obras – As obras da área de Segurança, incluem construção e reformas de 14 locais na capital e interior do Amazonas.

Em Manaus, o pacote de obras contempla a construção e reforma de várias unidades, como a reestruturação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC); reforma do Departamento de Inteligência e Flagrantes; do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Batalhão da Força Tática; construção do Complexo Pericial do Amazonas; do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic); e do novo Comando Geral da PMAM.

No interior do Amazonas, o pacote inclui a reforma de sete delegacias, onde serão contemplados os municípios de Parintins, Itacoatiara, Tefé, Codajás, Manicoré, Maués e Boca do Acre.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM