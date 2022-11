SSP-AM apreende 233 quilos de skunk em ação conjunta com Polícia Rodoviária Federal

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na terça-feira (08/11), 233 quilos de maconha tipo skunk. O material entorpecente estava em um helicóptero que pousou no terreno de uma empresa no Km 48, da rodovia federal BR-174.

O Dioa foi acionado por volta das 11h, após denúncia de que uma aeronave havia realizado um pouso de emergência no terreno de uma empresa na rodovia BR-174 e que o piloto estaria portando uma arma de fogo. O homem que seria o piloto fugiu por uma área de mata com a aproximação dos agentes policiais.

De acordo com o diretor do Dioa, delegado Rafael Montenegro, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a aeronave se tratava de um helicóptero, que estava danificado e necessitou de um pouso de emergência no local.

“Fomos acionados por volta de 11h para atender essa ocorrência de uma aeronave que pousou no terreno de uma empresa, e o piloto estava supostamente armado. Ao chegar ao local, constatamos que a aeronave estava realmente danificada e, após uma revista minuciosa, encontramos uma quantidade significativa de maconha tipo skunk”, disse o delegado.

Com apoio de agentes da PRF, o helicóptero foi revistado e, em seu interior, foram encontrados 133 tabletes de maconha tipo skunk. Após pesagem, o material totalizou 233 quilos. A droga foi apreendida e encaminhada ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

FOTO: Divulgação/SSP-AM