SOS Vicinais: Governo do Amazonas já investiu R$ 11 milhões para recuperação de 185 trechos

Nova etapa do programa, que realiza serviços emergenciais em vicinais e ramais, já iniciou, com mais R$ 9 milhões em investimentos

Criado pelo governador Wilson Lima em 2020, o programa SOS Vicinais alcançou, em menos de dois anos, cerca de R$ 11 milhões em investimentos para recuperação de 185 trechos de ramais e vicinais, melhorando a trafegabilidade e o escoamento da produção de agricultores de Manaus e do interior. Nova etapa do programa já iniciou, com mais R$ 9 milhões para serviços em novos trechos em cinco municípios.

Em 2020, mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia de Covid-19, foram recuperados 55 trechos de quatro ramais da região metropolitana de Manaus, beneficiando 542 famílias de produtores rurais. O investimento foi da ordem de R$ 1,9 milhão.

Foram executados serviços em três ramais da BR-174: Novo Paraíso, Frederico Veiga e Hollywood; além do ramal do Areal, localizado no quilômetro 41 da AM-010. Só no ramal do Areal, em torno de 150 famílias foram beneficiadas.

“O ‘SOS’ é um programa para trabalhar na parte mais difícil do ramal, que são as ladeiras. Depois que o ‘SOS Vicinais’ entrou no nosso ramal, melhorou a ladeira, nós conseguimos escoar nossa produção, tanto para venda, quanto para as pessoas virem comprar na nossa propriedade; mas, também, pela questão de a gente levar para as feirinhas”, disse a produtora rural Daniele Rocha, que cultiva hortaliças como cheiro verde, couve e pepino.

Daniele participa de três feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), além de escoar parte da produção para a Feira da Manaus Moderna.

“Abriu um leque de oportunidades para todos nós. Conseguimos vender o nosso produto na feira, hoje a gente tem uma ajuda, melhorou muito para nós, muito mesmo. E você pode plantar, colher e vender a sua produção. Hoje a gente tem isso. Nós agradecemos o apoio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), agradecemos ao Governo do Estado, que tem se voltado para o nosso ramal e não tem nos esquecido aqui. Nós só temos a agradecer”, ressaltou a produtora.

Executado pela Sepror, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), o “SOS Vicinais” atua em estradas em situação intrafegável, resultado de intensas chuvas regionais, porém sem descuidar da parte ambiental. Todas as obras seguem as exigências da legislação junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O produtor Joel Guajajara, do ramal do Areal, enfatizou a importância para o orçamento familiar de poder escoar a produção de forma mais rápida. “A produção rural na nossa família vem de muito tempo. Nós, como pequenos produtores, vivemos disso, porque essa é a única fonte de renda que nós temos e tem ajudado no sustento da nossa família”, disse Joel.

Nova etapa – O governador Wilson Lima assinou, no dia 8 de setembro, ordem de serviço do “SOS Vicinais” no valor de R$ 9 milhões, para início de obras de manutenção, recuperação e conservação de vicinais em Manaus e em outros cinco municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Boca do Acre e Manicoré – esse último, no distrito de Santo Antônio de Matupi. Serão recuperados, ao todo, 130 trechos intrafegáveis.

No dia 21 de outubro, os trabalhos iniciaram no ramal que interliga as comunidades de Caviana, Bela Vista e Pupunha. A via fica entre Manacapuru e Beruri (distantes, respectivamente, 68 quilômetros e 173 quilômetros da capital).

As melhorias envolvem a realização de serviços como terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

Serviços emergenciais – Com o “SOS Vicinais”, o Estado melhora a infraestrutura para facilitar o transporte dos produtos agrícolas até os centros de comercialização.

“O programa trabalha como uma emergência, por isso o nome SOS, é um socorro ao produtor rural. O que acontece, muitas vezes, é que o produtor tem a produção, faz a colheita, mas, na hora de mandar esse produto para as feiras, para o consumidor, ele não consegue, porque tem uma ladeira, um atoleiro, uma ‘costela de vaca’, o carro quebra, acontecem esses problemas”, detalhou o gerente de engenharia e agroindústria da Sepror, illace Lima.

Ele destaca que, por meio do programa, a Sepror consegue prestar uma assistência integrada aos produtores da agricultura familiar. “Não só recuperamos o ramal, como a ADS vem, faz o catálogo dos produtores, ajuda na comercialização dos produtos; a Adaf, quando tem a questão animal, também faz a vigilância sanitária animal; e o Idam dá assistência técnica e capacitação para os produtores. É um kit completo, em que tudo começa com o ‘SOS Vicinais’”, concluiu Willace Lima.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom