‘Só conseguimos avançar com união’, diz governador Wilson Lima em visita à nova presidência do TJAM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve nesta quarta-feira (25/01) na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) para realizar sua primeira visita institucional à nova administração do poder judiciário, presidido pela desembargadora Nélia Caminha Jorge. Na ocasião, o governador reforçou a disponibilidade do estado em somar esforços para a realização de serviços e ações que beneficiem a população, principalmente do interior do Amazonas.

O governador voltou a ressaltar a importância de manter a colaboração entre os poderes, respeitando a independência de cada um.

“É importante essa conversa entre os poderes, levando em consideração as características do nosso estado. Temos problemas comuns, por exemplo, a dificuldade de fazer com que a comunicação chegue ao interior ou fazer com que a justiça chegue às pessoas que mais precisam, aos mais necessitados, e a gente só consegue avançar se houver união entre os poderes, entendendo que cada um é independente, mas precisamos da colaboração um do outro”, destacou Wilson Lima.

Para a desembargadora Nélia Caminha, a terceira mulher no comando em mais de 100 anos do judiciário estadual, o TJAM seguirá atuando como importante parceiro do Governo do Amazonas. “Essa visita é uma forma de estreitarmos os laços, abrir um canal de comunicação, reforçar os contatos institucionais e estabelecer diálogos entre os poderes”, resumiu a presidente do TJAM.

Além do governador e da presidente do TJAM, participaram do encontro, na sede do Tribunal, bairro Aleixo, zona centro-sul, os secretários estaduais de governo, Sérgio Litaiff, e da Casa Civil, Flávio Antony, a vice-presidente do TJAM, desembargadora Joana dos Santos Meirelles, e demais desembargadores.

FOTOS: Diego Peres / Secom