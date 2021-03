Sine Amazonas retoma atividades presenciais por agendamento nesta segunda-feira (22/03)

O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), gerenciado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), informa que a partir desta segunda-feira (22/03), estará́ voltando com atendimento ao público, em horário reduzido, por agendamento, para os casos de divergências no seguro-desemprego.

O agendamento será realizado conforme a necessidade da demanda através do canal Whatsapp (92) 98433-5624, onde o setor estará respondendo com as orientações necessárias, visando solucionar a situação.

Já o cadastro para empregos, Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital e envio de currículos continuarão sendo realizados através dos e-mails disponibilizados.

Para cadastro de emprego: [email protected], é necessário que os dados pessoais, como o RG, CPF, comprovante de residência, certificados de Cursos e telefone ativo para contato estejam em anexo.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital pode ser emitida no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site do Governo Federal

(https://servicos.mte.gov.br/). Em caso de dificuldade, o Sine Amazonas disponibiliza o endereço: [email protected]; por meio do qual todas as dúvidas serão respondidas e as instruções serão repassadas.

Os currículos devem ser encaminhados para [email protected] apenas quando as vagas forem divulgadas nas redes sociais da Setemp: Facebook (setemp.am), Instagram (_setemp) ou pela mídia.

A volta das atividades será gradual, respeitando os protocolos da COVID-19, das 8h às 12h.

O Sine Amazonas está localizado na Avenida Djalma Batista, 1018, Chapada (Galeria +, entre o Amazonas Shopping e o Plaza Shopping).

FOTO: Divulgação/Setemp