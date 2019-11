Sindifisco-AM elege nova diretoria para gestão 2020-2022

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Amazonas (Sindifisco-AM) realizou, na última quinta-feira (7 de novembro), eleições para escolher a sua nova Diretoria Executiva e o novo Conselho Fiscal para a gestão 2020-2022.

Os novos presidente e vice-presidente da entidade são, respectivamente, os auditores fiscais de tributos estaduais Eliezer Batista de Aquino e Hiran de Souza Queiroz, que concorreram pela Chapa 1, com o lema “Fisco Unido e Forte”.

A Chapa 1 foi a vencedora com 103 votos para a Diretoria Executiva e 100 votos para o Conselho Fiscal. A chapa concorrente disputou as eleições com o lema “Fisco Forte” e obteve 89 votos para a Diretoria e 90 para o Conselho Fiscal. Ao todo, as eleições contaram com 256 associados aptos a votar.

A posse da nova Diretoria Executiva e do novo Conselho Fiscal acontecerá na primeira semana de janeiro de 2020.

Composição – Na gestão 2020-2022, a Diretoria Executiva ficou formada pelo presidente Eliezer Batista de Aquino, e pelo vice-presidente Hiran de Souza Queiroz. O novo secretário geral da entidade é Francisco Elias Bezerra, tendo como suplente Delva Padilha Rodrigues.

O novo diretor do Departamento de Finanças e Patrimônio é José Fernandes Pacheco, e seu suplente é Almir Mesquita de Vasconcelos.

Aronso Rizzato assumirá a Diretoria do Departamento de Comunicação Social, Cultura e Lazer. A suplente é Margarida Silvia P. Langbeck.

A Diretoria do Departamento de Previdência ficará sob o comando de Oswaldo Alves de Oliveira Filho e do suplente Ely Santos e Silva.

O novo diretor do Departamento de Atividades Sindical é Emídio Niró Koshahi, tendo como suplente Eli Sena da Silva.

O Departamento Jurídico ficou a cargo de Roberto da Silva Geraldo e do suplente Edmilson Melo de Oliveira.

O Departamento Econômico Tributário será comandado por Romildo de Aguiar Oliveira. O suplente é José Maurício Belém Júnior.

José Ricardo de Freitas Castro foi eleito para a direção da Escola de Administração Tributária (Esata), tendo com vice-diretor Roberto Lima Mesquita.

O novo Conselho Fiscal ficou assim constituído: os titulares Gilberto Cordeiro de Lucena, Ricardo Fernandes Nery e Manuel Bandeira Rodrigues Neto; e os suplentes José Cristóvão Martins Valença, Joana da Silva Góes e Raimundo Gomes da Rocha.