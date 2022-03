SETOR PRIMÁRIO SERÁ BANDEIRA DE LUTA DO PRÉ CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ MELO

Conhecedor da produção agrícola familiar o ex-governador JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, defende a ampliação da produção de alimentos no estado, para José Melo o fortalecimento da cadeia produtiva alimentar garantirá crescimento economico nas varzeas, e em terras firmes nos municípios do estado.

JOSÉ MELO aposta na produção de grãos no sul do Amazonas defendendo a aprovação do zoneamento economico ecológico que protegerá nossa floresta natural e ordenará nossa producão rural agregando força produtiva e economica sem prejudicar nosso maior patrimônio que é nossa floresta amazônica.

Oriundo do interior e conhecedor das riquezas minerais e agrícolas José Melo quer ver sua bandeira de luta no local mais alto, com o apoio do legislativo estadual, onde desponta como um dos possiveis mais votados nesta próxima eleição que se aproxima.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ