SES-AM reúne com os representantes do Hospital Sírio-Libanês para fortalecimento dos projetos do Proadi-SUS

Em reunião com o secretário e as equipes técnicas, foram apontadas necessidades e melhorias para projetos do programa

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) recebeu os representantes do Hospital Sírio-Libanês (HSL) para apresentar o novo modelo de trabalho e identificar a necessidade de novos projetos para a saúde do Amazonas. Nesta quarta e quinta-feira (16 e 17/03), as equipes visitarão o município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) para conhecer a rede de serviços da região de saúde do Baixo Amazonas.

Na terça-feira (15/03), a equipe do HSL esteve reunida com o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, na sede da secretaria, e em seguida com as áreas técnicas da SES-AM e os demais secretários, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para apresentar o trabalho do hospital por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde (MS).

Durante a reunião, o secretário Anoar Samad destacou a importância das iniciativas do Proadi-SUS. “Estamos levando saúde com qualidade para o interior do Amazonas. A determinação do governador Wilson Lima é regionalizar a média e alta complexidade, pois agrega também outros benefícios aos municípios”, disse o médico.

A gerente regional norte do HSL, Cristiana Carvalho, enfatizou que, a partir da reunião, as equipes conseguiram identificar os principais desafios que acontecem na rotina das equipes do Amazonas.

“Nós saímos daqui com o desafio de pensar em políticas públicas singularizadas, que pensem no fortalecimento da atenção básica, da implementação de linhas de cuidado, da organização em rede e qualificação das equipes. A partir da reflexão dessa prática na educação permanente que a gente consiga melhorar o engajamento, a comunicação e também avaliar todo esse processo ao final”, disse a gerente.

O gerente de Programas Governamentais do HSL, Alex Martins, ressaltou o potencial das equipes do Amazonas para o desenvolvimento de projetos para a rede pública de saúde.

As equipes técnicas participaram de oficinas com as áreas responsáveis pelo planejamento, regionalização e outras áreas de interesse para mapeamento de necessidades da SES-AM. Foram apontados a importância de se desenvolver atividades nas áreas de monitoramento e avaliação, gestão e qualificação de pessoas, governança na rede de saúde, epidemiologia, educação e pesquisa em saúde.

Proadi-SUS – O programa é uma aliança entre seis hospitais de referência no Brasil e o MS. Criado em 2009, o propósito do programa é apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde.

A SES-AM e o HSL vêm prestando apoio e validando a qualidade desses projetos e realizando ações para alavancá-los, como Termos de Cooperação e a Oficina de Fortalecimento e Ampliação dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde e Humanização. Todas essas ações também estão alinhadas ao programa Saúde Amazonas.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM