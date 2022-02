SES-AM reforça compromisso com saúde do interior em encontro com representante de Barreirinha

Secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, recebeu secretário de saúde do município do Baixo Amazonas

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Anoar Samad, recebeu, na quinta-feira (17/02), o secretário municipal de Saúde de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), Péricles Tavares Vieira Filho. O encontro, ocorrido na sede da SES-AM, na avenida André Araújo, zona centro-sul da capital, teve como objetivo planejar ações voltadas à área da saúde no município.

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos sempre próximos dos municípios e atentos às necessidades dos gestores municipais. Vamos analisar as demandas do hospital de Barreirinha e implementar todos os esforços para apoiar e fortalecer a saúde no que for necessário”, afirmou Anoar Samad.

O secretário municipal de Saúde de Barreirinha apresentou as demandas para fortalecer o atendimento no Hospital Coriolano Cidade Lindoso e agradeceu o apoio e atenção do Governo do Estado para com o interior.

Loading...

“Aproveitamos a oportunidade para conhecer o secretário Dr. Anoar Samad e apresentar para ele as nossas propostas para melhorar a área da saúde no nosso município”, disse Péricles.

Investimentos – Em 2021, o Governo do Amazonas liberou R$ 160 milhões de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para os 61 municípios.

Com o repasse, os municípios ampliaram as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, além de garantir investimentos e a melhoria da oferta de saúde para a população do interior. Com esses recursos, os municípios estão se estruturando melhor para ofertar uma saúde mais resolutiva.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM