SES-AM capacita mais de 200 profissionais de Lábrea no programa Previne Brasil

Objetivo do treinamento é apoiar, orientar e capacitar equipes da atenção básica para alcançarem metas do programa federal

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Prefeitura de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), encerra, nesta quarta-feira (23/02), a capacitação de mais de 200 profissionais do município para o Programa Previne Brasil. O treinamento acontece desde segunda-feira (21/02) para agentes comunitários de saúde, médicos, coordenadores e profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS).

O objetivo do treinamento é fortalecer a atenção primária dos municípios e atender com mais eficácia as novas regras de financiamento impostas pelo programa do Ministério da Saúde.

“O treinamento faz parte do projeto Capacita APS+Interior e visa alcançar as equipes de todos os 61 municípios, visando o fortalecimento da atenção básica com foco nos resultados da Estratégia Previne Brasil. A qualificação da atenção à saúde na atenção primária no interior do estado é fundamental para proporcionar maior qualidade de vida a população”, afirma Nayara Maksoud, secretária executiva adjunta de políticas em saúde da SES-AM.

A chefe do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégias (Dabe) da SES-AM, Viviana Almeida, destacou a correção de dados fornecidos ao sistema de avaliação nos municípios durante a capacitação nos municípios. “Existem municípios que estão com índices de saúde muito bons, mas as notas não estão boas, o que acaba refletindo na obtenção dos recursos”, afirmou.

O novo programa de financiamento da atenção básica é uma estratégia do Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras municipais, para aumentar o acesso e o vínculo da população aos serviços de saúde oferecidos.

Loading...

A nova linha de financiamento da Atenção Primária irá trabalhar com indicadores que vão analisar incentivo com base em critério populacional; captação ponderada (cadastro de pessoas); pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e incentivo para ações estratégicas (credenciamentos/adesão a programas e ações federais). Por isso é necessário que os profissionais saibam inserir as informações que vão contribuir com a melhor arrecadação de recursos federais.

O curso foi realizado de forma teórico-prática, incluindo o treinamento de profissionais da atenção básica e o acompanhamento das equipes nos atendimentos e serviços de saúde.

Além de Lábrea, neste ano, já foram realizados treinamentos em Manaquiri, São Paulo de Olivença e Novo Airão. Os próximos municípios que vão receber a capacitação serão Beruri e Envira (a 73 e 1.208 quilômetros da capital, respectivamente).

Desempenho – Os municípios do Amazonas foram destaque na avaliação dos indicadores do Previne Brasil, de acordo com os dados analisados do último quadrimestre de 2021.

As posições são resultado dos indicadores avaliados na Atenção Primária em Saúde (APS), como proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre e cobertura vacinal de Poliomielite e de Pentavalente.

FOTO: Divulgação/SES-AM