Servidor público é morto a tiros durante assalto no interior do AM

O servidor público Antônio Alves morreu após ser vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na noite de quinta-feira (18). O crime aconteceu no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas.

Segundo informações da polícia, o homem estava na frente de casa localizada na Avenida Arco Íris, quando foi abordado por três criminosos que estavam em uma motocicleta.

Os suspeitos anunciaram o assalto e a vítima teria reagido, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O servidor público foi socorrido e levada ao Hospital Silvério Tundis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Moradores do município ficaram assustados com crime e relataram que o servidor era do bem. A polícia civil do município investiga o caso.

Fonte: D24am