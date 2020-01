Servidor de Rondônia enfrenta a máfia dos planos de saúde

No estado de Rondônia, o servidor do Poder Judiciário, Brunno Oliveira, inconformado com os aumentos abusivos dos planos de saúde, está praticamente sozinho enfrentando um poderoso esquema de suposto superfaturamento em contratos, que envolve tanto o sindicato dos servidores como as operadoras de saúde.

Em entrevista concedida ao programa do jornalista Carlos Caldeira, no último sábado (25/01), o jovem servidor disse que o problema não está somente na sinistralidade dos planos, cujo, cálculo está errado, incluindo despesa indevida. Ex. A revisão técnica suspensa pela ANS.

O servidor afirma que nunca houve transparência na comprovação dos gastou, relatou o reajuste linear de 20% aplicado no ano de 2018 e criticou o sindicato que representa os servidores por ser conivente com a situação.

Aqui no estado do AMAZONAS a nossa realidade não é diferente, os servidores e a própria população sofrem com as poderosas empresas que mandam e desmandam nos sindicatos pelegos.

Link do Video – Entrevista – https://youtu.be/hEiK3bOWPIs

Assim, esperamos que sirva de exemplo, essa atuação de um servidor que mesmo sem mandato e nenhum poder aquisitivo, está lutando por seus direitos e da sua categoria profissional de trabalhadores que está a mercê de um sindicalismo inoperante.

Buscamos e procuramos pessoas com a mesma coragem e persistência em prol dos nossos direitos.

Parabéns ao servidor e a população de Rondônia.

Fonte: Site de Rondônia – Brasil 364 (segue o link abaixo).