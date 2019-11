Serviço Florestal Brasileiro apresenta proposta do edital de concessão florestal a lideranças indígenas e representantes da sociedade civil

Encontro acontece para ouvir os anseios da comunidade local para a construção conjunta do processo de concessão da Flona de Humaitá

Representantes do Serviço Florestal Brasileiro, do ICMBio, da sociedade civil e do governo local se reuniram nesta quarta-feira (20/11) para a apresentação da proposta de edital da concessão florestal da Floresta Nacional de Humaitá. O encontro aconteceu no auditório da Universidade Federal do Amazonas, no município de Humaitá, e contou com a presença do diretor de Concessão Florestal e Monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, Paulo Carneiro, do chefe da Unidade Regional Purus Madeira do Serviço Florestal Brasileiro, Robson Luís Vieira, do presidente do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Humaitá, Luciano Cerqueira, a ouvidora do Serviço Florestal, Fernanda Campos, da coordenadora de Licenciamento do ICMBio, Érica Santana, representantes das terras indígenas Jiahuí, Tenharin e Parintintin, de servidores do Serviço Florestal e representantes da sociedade civil.

Pela manhã, o diretor Paulo Carneiro presidiu encontro com representantes indígenas para diálogo acerca da sobreposição de terra indígena com a Flona de Humaitá. Na oportunidade, Paulo Carneiro apresentou o funcionamento do plano de manejo florestal e do processo de concessão de florestal, e enfatizou a retirada da zona de manejo toda área com sobreposição com o território indígena.

Para o diretor Paulo Carneiro, esse diálogo começou há algum tempo quando iniciaram os estudos realizados pelo Serviço Florestal, ICMBIo e o Conselho Consultivo da Flona de Humaitá para produção do plano de manejo da Flona de Humaitá. “Estamos aqui com o espírito de construção para ouvir vocês e tentar caminhar juntos. Trata-se de uma busca de parceria para ouvir o maior número de pessoas e contribuições para lançarmos o edital até o final do primeiro semestre de 2020”, expôs o diretor.

“É importante entender como grandes empreendimentos serão apresentados na Floresta de Humaitá. Existem áreas sagradas para o povo indígena, como o cemitério, o rio onde a gente pesca, a parte onde fazemos a extração da copaíba, da castanha, da andiroba e do açaí. A gente não quer ter problema lá na frente, por isso a gente tem que levar todos esses encaminhamentos a todo povo indígena e todo mundo entender o que vai acontecer lá na frente”, disse o representante da Associação do Povo Indígena Jiahuí, Nicélio Jiahuí.

A Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Humaitá foi presidida pelo gestor da Área Temática Socioambiental do ICMBio, Luciano Cerqueira, e contou com a presença de representantes de onze entidades da sociedade civil e de oito entidades do poder público local, estadual e federal. Segundo Luciano, “o Conselho deve informar à comunidade qualquer atividade dentro da Flona de Humaitá e de que forma a concessão florestal vai impactar na vida deles”.

Já para o conselheiro Cleiton Ramos Macedo, a participação nessas reuniões permite o esclarecimento das informações gerais para poder nivelar o Serviço Florestal acerca dos interesses e anseios da comunidade no processo da concessão florestal. “Ouvir e obter o máximo de informações para multiplicá-las de forma clara ao povo Jiahuí e, na medida do possível, contribuir e defender os interesses da comunidade”, finalizou.

As reuniões estão antecedendo a audiência pública para a apresentação da proposta de edital da concessão florestal de Humaitá, que vai acontecer na quinta-feira (21). O objetivo da consulta pública é ouvir contribuições a respeito da proposta de concessão florestal da Flona de Humaitá. Essa será a primeira concessão florestal no estado do Amazonas e, pelo edital, serão disponibilizados cinco unidades de manejo florestal (UMF), variando de 37 a 90 mil hectares.